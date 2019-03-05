Представлен смартфон Jinga Hit 4G

Jinga продолжает расширять продуктовую линейку. В ближайшие дни на российский рынок выходит недорогой LTE-смартфон Jinga Hit 4G. Аппарат с двумя сим-картами, пятидюймовым IPS-экраном в пропорциях 18:9, покрытым 2.5D стеклом, в ближайшее время появится на полках крупнейших торговых сетей по цене 4590 рублей.

Основная камера на 8 МП и фронтальная камера на 5 МП позволят запечатлеть важные моменты. Аккумулятор на 2200 мАч в сочетании с оптимизированным программным обеспечением позволит быть на связи и пользоваться мобильными приложениями в течение всего дня. Благодаря GPS-приемнику смартфон можно использовать в качестве навигатора, а встроенный FM-тюнер превращает гаджет в полноценный радиоприемник. Jinga Hit 4G не выскальзывает из рук благодаря задней крышке из soft-touch пластика с олеофобным покрытием, обеспечивающим отсутствие отпечатков пальцев.