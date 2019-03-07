Представлен смартфон Leagoo S12 с необычным расположением селфи-камеры

2019-03-07, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Leagoo S12 ; [108]
На барселонском мероприятии (MWC 2019), компания Leagoo показала смартфон Leagoo S12 с 6,4-дюймовым экраном и аккумулятором на 4000 мА.ч. Разрешение устройства составляет 1560 на 720 пикселей. В основе аппарата лежит процессор MediaTek MT6763 и 6 Гбайт ОЗУ. Главная камера новинки содержит три блока оптики: на 16 МП, 2 МП и 2 МП. В центре верхней части дисплея виднеется оптический модуль. Отверстие имеет в диаметре всего 3,1 мм, при этом сенсор имеет разрешение 20 МП. Предусмотрены NFC-чип для бесконтактной оплаты и сканер отпечатков пальцев. О стоимости устройства пока не сообщается.


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