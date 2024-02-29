Представлен смартфон Meizu 21 Pro

Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21 Pro, которая появится в китайской продаже 2 марта по цене в 695, 750 и 820 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,79-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4651 мм2, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, мощным вибромотором, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, стереодинамиками и функциями искусственного интеллекта в свежей прошивке Meizu Flyme 10.5.