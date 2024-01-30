Представлен смартфон Moto G24 Power

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G24 Power, которую можно назвать более продвинутой версией представленного несколько дней назад Moto G24. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6,56-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB Type-C, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной операционной системой Android 14. Смартфон станет доступен для покупки 7 февраля по цене 110 и 120 долларов за варианты с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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