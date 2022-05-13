Представлен смартфон Motorola Moto G82

Motorola представила смартфон среднего класса Moto G82 стоимостью 330 долларов.

Устройство имеет 120-герцовый AMOLED-экран диагональю 6,6 дюйма. Производительность обеспечивает процессора Snapdragon 695 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Moto G82 также имеет 50 Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8 Мп широкоугольную камеру и 16 Мп фронтальную камеру. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть быстрая зарядка на 30 Вт. Из остального можно отметить разъем для наушников, слот microSD, влагозащиту (IP52) и габариты 161 х 74,5 х 8 мм при весе 173 г. В комплекте есть не только зарядка, но и наушники и даже чехол.