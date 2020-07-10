Представлен смартфон Motorola One Vision Plus

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью One Vision Plus, которая получила 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей. Новинку также оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 4 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой разрешением 25 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 5 Мп, дактилоскопическим сенсором, стереофоническими динамиками, 128 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, поддержкой NFC, портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Цена смартфона составляют 190 долларов.