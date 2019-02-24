Представлен смартфон Nokia 9 PureView с пентакамерой

Компания HMD Global наконец-то представила долгожданный смартфон Nokia 9 PureView, главной особенностью которого стала тыльная камера с пятью модулями с оптикой ZEISS. Как оказалось, все модули имеют разрешение 12 Мп, а два из них монохромные. Сообщается, что суммарное разрешение снимка может составить 60 Мп, съемка производится в режиме HDR, динамический диапазон равен 12,4 ступеней экспозиции, а в процессе обработки ИИ учитывает 1200 уровней глубины резкости. Также фото можно сохранять в форматах RAW/DNG, чтобы затем редактировать их в Adobe Photoshop Lightroom на смартфоне.

Новинку также оснастили 5,99-pOLED дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев,20 Мп фронтальной камерой, прошлогодним чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и беспроводной зарядкой стандарта Qi, а также портом USB Type-C. Разъём 3,5 мм для наушников здесь не предусмотрен. Габариты устройства равны 155:75:8 мм, а масса – 172 г. В Европе смартфон можно будет купить уже в марте по цене 699 долларов, а в России он появится во втором квартале по цене 49 990 рублей. Ниже можно ознакомиться с примерами фотографий.