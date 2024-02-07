Представлен смартфон Nokia G22 Peach Edition

Компания HMD Global выпустила новую версию смартфона Nokia G22, которая отличается от ранее выпущенных вариантов расцветкой Peach Edition. Новинка оценена в Великобритании в 130 фунтов стерлингов. Напомним, что представленный почти год назад Nokia G22 может похвастаться повышенной ремонтопригодностью благодаря сотрудничеству со специалистами iFixit. Вместе со смартфоном покупатели получают набор инструментов для ремонта и специальную инструкцию.

Сам смартфон оснащается 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и стеклом Gorilla Glass 3, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 и 2 Мп, 12-нанометровой платформой Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 5050 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.