Представлен смартфон Nokia G50

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia G50, которая уже доступна для покупки в Великобритании по цене в 200 фунтов стерлингов (примерно 270 долларов). Новинка характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, отдельной клавишей для голосового ассистента Google, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым дактилоскопом, предустановленной ОС Android 11, а также корпусом с размерами 173,83:77,68:8,85 мм и массой 220 г.