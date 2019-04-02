Представлен смартфон Nokia X71 с тройной 48-Мп камерой

Компания HMD Global представила смартфон Nokia X71, который получил врезанную прямо в экран фронтальную камеру на 16 Мп. Новинку также оснастили тройной основной камерой, которая объединяет главный модуль с сенсором на 48 Мп и оптикой Zeiss со светосилой f/1.8, широкоугольный модуль на 8 Мп и 5-Мп сенсор для определения глубины сцены, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой 18 Вт зарядкой, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie без каких-либо оболочек. Смартфон появится в продаже в Тайване 10 апреля по цене 388 долларов.