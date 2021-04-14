Представлен смартфон OPPO A35

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A35, которая работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 480 кд/м2 и контрастностью 1500:1, восьмиядерной платформой Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4230 мАч, сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом. Размеры смартфона равны 164:75,4:7,9 мм, а масса – 177 г.

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