Представлен смартфон OPPO Find X8

Компания OPPO представила флагманский смартфон Find X8, который станет доступен для покупки в Китае уже 31 октября по цене в 590, 620, 660, 710 и 770 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Новинка получила 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей от Tianma с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркость до 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и фирменным защитным стеклом Crystal Shield с обеих сторон, 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятор на 5630 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок.