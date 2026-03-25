Представлен смартфон OnePlus 15T

После длительной рекламной кампании OnePlus официально представила OnePlus 15T, но пока что только в Китае. Смартфон стал прямым преемником OnePlus 13T и получил заметные улучшения, включая новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и увеличенный аккумулятор на 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной сети. Также устройство получило более продвинутую защиту — теперь это уровень IP68/IP69K, что означает устойчивость к погружению в воду до 1,5 метра на 30 минут и защиту от струй горячей и холодной воды под высоким давлением. Экран остался прежнего размера — 6,32 дюйма AMOLED с разрешением 1216х2640 пикселей, но частота обновления выросла до 165 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 3600 нит, плюс в дисплей встроены фронтальная камера на 16 Мп и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем стандарта UFS 4.1, это топовые характеристики на данный момент. В камерах компания снова сделала ставку на два модуля по 50 Мп — основной с сенсором Sony размером 1/1.56 дюйма и оптической стабилизацией, а также перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, OIS и 7-кратным зумом «без потерь качества». Смартфон поддерживает запись видео в 8K при 60 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду с сертификацией Dolby Vision. Работает устройство на Android 16 с оболочкой ColorOS 16 и функциями Oppo AI, что довольно неплохо.