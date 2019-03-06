Представлен смартфон Oppo F11 Pro с выезжающей камерой

Компания Oppo представила смартфоны F11 и F11 Pro, которые можно отнести к среднему ценовому сегменту. Старшую модель оснастили 6,5-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением Full HD+, чипсетом MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также портом micro-USB. Цена смартфона составляет 355 долларов.

Стандартная модель отличается обычной камерой для селфи и каплевидным вырезом, а также вариантом на 4 ГБ оперативной памяти. Ее цена равна 285 долларам. Обе модели работают под управлением операционной системы Android Pie с оболочкой ColorOS 6.0.