Представлен смартфон Red Magic 6S Pro Aerospace

Компания Nubia представила специальное издание геймерского смартфона Red Magic 6S Pro Aerospace, которое выйдет ограниченным тиражом. Отличительной чертой новинки является серебристо-белая расцветка. В этом стиле выполнен не только смартфон, но и адаптер питания с навесным кулером. Цена и дата начала продаж Red Magic 6S Pro Aerospace пока не раскрываются.

Напомним, что смартфон оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120-Вт, системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Red Magic 4.5.

Комментарии и отзывы Red Magic 6S Pro Aerospace
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