Представлен смартфон Red Magic 8 Pro+ Transformers Leader Edition

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Red Magic 8 Pro+ Transformers Leader Edition, которая отличается от стандартного издания специальной коробкой с множеством аксессуаров, адаптером питания мощностью 165 Вт и самим смартфоном в тематической расцветке. Данное издание доступно в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене в 935 долларов.

Напомним, что сам смартфон может похвастаться топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, фронтальной камерой на 16 Мп и тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп.