Представлен смартфон Samsung Galaxy A37

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy A37 5G, который обойдется в 450 долларов за базовую версию с 6/128 ГБ памяти. Новинка также имеет в своём оснащении 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой Vision Booster, фирменную 4-нанометровую однокристальную систему Exynos 1480, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 12 Мп, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, корпус толщиной 6,7 мм и массой 179 граммов, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.