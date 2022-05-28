Представлен смартфон Samsung Galaxy M13 с Exynos 850 и Android 12 с One UI 4.1

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M13.

Новинка базируется на мобильной платформе Exynos 850 и работает под управлением Android 12 с интерфейсом One UI 4.1. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, объем встроенной флэш-памяти составляет 64 или 128 ГБ. Фронтальная камера с сенсором разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Основная камера представлена ​​тремя сенсорами: разрешением 50, 5 и 2 Мп. Второй работает в паре со сверхширокоугольным объективом, а третий используется исключительно для анализа глубины сцены.

Galaxy M13 наделен адаптерами Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, стандартным разъемом для наушников и портом USB-C. Есть также боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Samsung Knox. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. Samsung пока не раскрывает стоимость новинки, но ожидается, что цена не превысит 200 евро.
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