Представлен смартфон Samsung Galaxy S26 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S26 FE, которая работает под управлением фирменной прошивки One UI 9 на базе операционной системы Android 17. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1900 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Exynos 2500, 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,4 мм и массой 193 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также поддержкой 5G и LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.4. Цена базовой конфигурации составляет 800 евро.