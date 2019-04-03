Представлен смартфон Sharp Aquos Zero на SoC Snapdragon 845

Корпорация Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquos Zero, который построен на прошлогоднем топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Новинку также оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2992:1440 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной 22,6-Мп основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3130 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели, адаптеры Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie. Размеры смартфона составляют 154:73:8,8 мм, а масса – 146 граммов.