Представлен смартфон TCL 50 5G

Компания TCL представила в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2024 смартфоны TCL 50 5G и 50 SE. Первую модель оснастили 6,6-дюймовым экраном IPS с разрешением 1612:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 480 нит, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5010 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и сотовых сетей пятого поколения.

TCL 50 SE отличается отсутствием модема 5G, платформой MediaTek Helio G88, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей и яркостью 550 нит, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинки станут доступны для покупки во втором квартале этого года по цене в 150 евро.