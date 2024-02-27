Представлен смартфон Tecno Camon 30 Pro

Компания Tecno представила в рамках выставки MWC 2024 смартфон Camon 30 Pro, который работает под управлением операционной системы Android 14. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 пикселей и статичной частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с максимальной частотой 3,1 ГГц и графикой Mali-G610 MP6, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 70-Вт быстрой зарядки и корпусом с задней панелью под кожу толщиной 7,9 мм. Продажи Camon 30 Pro стартуют во втором квартале этого года, но цена пока не раскрывается.