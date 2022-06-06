Представлен смартфон Tecno POP 6 с Android 11, аккумулятором 5000 мАч по цене 130 долларов

Компания Tecno выпустила 6,1-дюймовый смартфон POP 6 с ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и аккумулятором на 5000 мАч. На данный момент, новинка доступна в Нигерии по цене 130 долларов в цветовом исполнении Sea Bluet, Sky Blue и Lime Green. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 (Go). На задней панели устройства установлен сканер отпечатков пальцев. Устройство также поддерживает разблокировку по лицу.

Tecno POP 6 оснащен 5-МП селфи-камерой со вспышкой. На задней панели устройства находится 5-МП двойная камера. POP 6 получил четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Смартфон предлагает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD. POP 6 предлагает такие функции, как: две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и аудиоразъем 3,5 мм.