Представлен смартфон Tecno Pop 5X с Android 10 Go Edition

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Он имеет разрешение HD+ (1600 x 720 пикселей). Смартфон имеет изогнутое стекло 2,5D и соотношение экрана к корпусу 94%. На задней панели расположился модуль из тройной камеры.
Смартфон работает на неизвестном четырехъядерном процессоре. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он также имеет слот для карт памяти microSD. Он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и работает на Android 10 Go Edition. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку лица.