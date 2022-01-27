Представлен смартфон Tecno Pop 5X с Android 10 Go Edition

Представлен новый смартфон Tecno Pop 5X. К сожалению, цена телефона не разглашается. Тем не менее, мы видим два цветовых варианта — Crystal Blue и Cosmic Shine. Что касается технических характеристик, Tecno Pop 5X — это переименованный в itel Vision 1 Pro. В этом нет ничего удивительного, поскольку оба этих бренда входят в состав холдингов Transsion. При этом Pop 5X имеет те же характеристики, что и Vision 1 Pro.

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Он имеет разрешение HD+ (1600 x 720 пикселей). Смартфон имеет изогнутое стекло 2,5D и соотношение экрана к корпусу 94%. На задней панели расположился модуль из тройной камеры.

Смартфон работает на неизвестном четырехъядерном процессоре. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он также имеет слот для карт памяти microSD. Он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и работает на Android 10 Go Edition. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку лица.