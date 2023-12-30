Представлен смартфон Tecno Spark 20 Pro+

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 20 Pro+, цена которой пока не раскрывается. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultimate, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP53, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, двойными стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth, интерфейсом USB Type-C, предустановленной фирменной прошивкой HIOS 14 на основе операционной системы Android 14 и четырьмя расцветками.

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