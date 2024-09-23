Представлен смартфон Tecno Spark 30 Pro

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 30 Pro, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G100 с максимальной частотой 2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и модемом 4.5G (LTE Advanced).

Новинка также оборудована 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1700 кд/м² и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой функций искусственного интеллекта, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой HIOS, корпусом толщиной всего 7,4 мм, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками с поддержкой Dolby Hi-Res Audio, модулем NFC и портом ИК. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.