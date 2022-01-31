Представлен смартфон Tecno Spark 8C

Tecno только что анонсировала свой последний телефон в Нигерии. Spark 8C — это телефон начального уровня с большим экраном и 64 ГБ памяти.

6,6-дюймовый ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится на задней части прямоугольного островка рядом с двойной камерой. Основная камера оснащена 13-мегапиксельным датчиком а рядом расположился 2-мегапиксельный датчик глубины. На передней панели установлена 8-мегапиксельная селфи камера. Телефон указан с 2 и 3 ГБ ОЗУ и поставляется с функцией Memory Fusion, которая позволяет вам выделить часть памяти для виртуального расширения.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, заключенная в корпус размером 164,57 x 76 x 8,9 мм. Он также поставляется с модулем NFC. Tecno будет продавать Spark 8C в четырех цветах: бирюзовом, черном, фиолетовом и сером.