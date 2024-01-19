Представлен смартфон Vivo G2 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo G2 5G, которая оценена в 165, 210 и 225 долларов за версии с 4/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и Mali-G57 MP2, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, модулем GPS, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором и фирменной прошивкой Origin OS 3 на основе операционной системы Android 13.
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