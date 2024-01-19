Представлен смартфон Vivo G2 5G

Новинка характеризуется 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и Mali-G57 MP2, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, модулем GPS, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором и фирменной прошивкой Origin OS 3 на основе операционной системы Android 13.