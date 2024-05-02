Представлен смартфон Vivo V30e

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V30e, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Новинка появится в продаже на дебютном индийском рынке 9 мая по цене в 335 и 360 долларов за версии со 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснащается 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, предустановленной прошивкой Funtouch 14 на базе операционной системы Android 14, а также корпусом толщиной всего 7,68 мм.