Представлен смартфон Vivo V40 SE

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 SE, которая появится в международной продаже. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED c разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной фирменной прошивкой Funtouch OS 14 на основе ОС Android 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также интерфейсом USB Type-C.

Vivo V30 выходит в России …
Компания Vivo представила в России смартфон Vivo V30, продажи которого стартуют 26 марта. Цены пока не ра…
Xiaomi Civi 4 Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация субфлагманского смартфона Xiaomi Civi 4 Pro состоит…
Смартфон POCO X6 Pro стартовал на ОЗОН…
Сегодня на ОЗОН прошел глобальный старт продаж POCO X6 Pro. Новинка получила 6.67 дюймовый Flow AMOLED ди…
Vivo X Fold3 представят уже 26 марта…
На протяжении достаточно длительного времени мы слышали информацию о том, что компания Vivo планирует зап…
Infinix Note 40 Pro+ 5G получит поддержку беспроводной заряд…
В сети появились подробности о смартфоне Infinix Note 40 Pro+ 5G, который еще не был представлен официаль…
Qualcomm очень сильно зависит от Samsung…
Недавно появилась достаточно интересная статистика относительно продаж процессоров для мобильных устройст…
Realme официально представила Narzo 70 Pro 5G…
Сегодня компания Realme официально представила смартфон Narzo 70 Pro 5G с довольно неплохой основной каме…
Раскрыты европейские цены на Realme 12 Pro …
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл европейские цены на смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 …
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor