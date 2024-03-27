Представлен смартфон Vivo V40 SE

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 SE, которая появится в международной продаже. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED c разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной фирменной прошивкой Funtouch OS 14 на основе ОС Android 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также интерфейсом USB Type-C.