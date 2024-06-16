Представлен смартфон Vivo V40 с камерой Zeiss

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V40, которая основана 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119 градусов), 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 и NFC, предустановленной прошивкой Funtouch OS 14 на основеAndroid 14, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, а также корпусом толщиной 7,58 мм и массой 190 граммов. Цена смартфона будет объявлена позже.