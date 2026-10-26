Представлен смартфон Vivo Y600 с АКБ на 10000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Новинку также оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц и контрастностью 8000000:1, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G610 MC2, предустановленной прошивкой OriginOS 6, 6 или 8 ГБ ОЗУ PDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой 44-Вт проводной и обратной проводной зарядок, ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, поддержкой сотовых сетей 5G, подэкранным оптическим дактилоскопом, портом USB Type-C (USB 2.0), а также корпусом толщиной 8,59 и массой 224 грамма. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 300 долларов.