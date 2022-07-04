Представлен смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, которая первой на рынке получила восьмиядерную платформу Mediatek Dimensity 9000+. Её производительность сравнима с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, продвинутой системой охлаждения площадью 2900 квадратных миллиметров, двойными стереодинамиками Harman Kardon, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма), селфи-камерой разрешением 32 Мп, а также 6,73-дюймовым дисплеем E5 AMOLED с разрешением 2K. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 600 долларов, а с 12/256 ГБ – 670 долларов.
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 показали на фото…
В сети появилась первая фотография складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip4, официальный релиз которого…
OnePlus Ace Racing Edition получит дисплей 120 Гц…
OnePlus Ace дебютировал в Китае месяц назад, а завтра компания выпустит новую модель под названием OnePlu…
Redmi Note 11T Pro получит 512 ГБ флеш-памяти в топовой верс…
В базе TENAA с появилась запись двумя номерами — 22041216UC и 22041216C. Под первым буквенно-цифровым инд…
Nokia N73 находится в разработке, раскрыты концептуальные ре…
Согласно новому отчету, Nokia работает над новым смартфоном под названием N73. Для тех, кто не знает, бре…
Samsung Galaxy M13 5G получит 50-Мп камеру…
Сетевые инсайдеры раскрыли новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M13 5G, который еще не был предст…
Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Dooge…
Doogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохнов…
Samsung работает над новой версией Galaxy A13…
Samsung готовит очередную версию своего дешевого смартфона Galaxy A13. Напомним, что A13 4G дебютировал в…
Производство экранов для iPhone 14 уже запустили…
Apple готовит модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro к концу этого года. Ожидается, что компания представит нов…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor