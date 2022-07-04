Представлен смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, которая первой на рынке получила восьмиядерную платформу Mediatek Dimensity 9000+. Её производительность сравнима с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, продвинутой системой охлаждения площадью 2900 квадратных миллиметров, двойными стереодинамиками Harman Kardon, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX707 формата 1/1,28 дюйма), селфи-камерой разрешением 32 Мп, а также 6,73-дюймовым дисплеем E5 AMOLED с разрешением 2K. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 600 долларов, а с 12/256 ГБ – 670 долларов.