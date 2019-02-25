Представлен смартфон Xiaomi Mi Mix 3 на Snapdragon 855 и с поддержкой 5G

Компания Xiaomi в рамках выставки MWC 2019 представила новую версию топового смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3. Новинка отличается от стандартной модели поддержкой сотовых сетей пятого поколения, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 для сетей 5G и аккумулятором на 3800 мАч с прежней быстрой зарядкой Quick Charge 4+ и 10-ваттной беспроводной зарядкой. Разумеется, данная версия окажется дороже обычной – 599 долларов. Продажи стартуют в мае этого года.

Xiaomi Mi Mix 3 5G также оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), а также сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле.