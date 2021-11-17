Представлен смартфон ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition

Компания ZTE Mobile представила новую версию смартфона ZTE Axon 30 Ultra – Aerospace Edition с 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Данный вариант появится в продаже 25 ноября. Новинка может похвастаться функцией расширения оперативной памяти посредством встроенной памяти.

Смартфон также получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерная платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), а также поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition
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