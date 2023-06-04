Представлен смартфон ZTE V70 с 66-Вт зарядкой

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE V70, которая основана на 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системе MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой MyOS 11.5, габаритами 163,9:76,2:8,3 мм, массой 192 граммов, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки и поддержкой NFC. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

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