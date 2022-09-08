Представлен смартфон iPhone 14 Pro

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые появятся в продаже 16 сентября по цене от 1000 и 1100 долларов соответственно. Новинки оснастили новым вырезом Dynamic Island, 6,1 и 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, топовой 4-нанометровой платформой Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, селфи-камерой на 12 Мп с автофокусом, поддержкой спутниковой связи для отправки экстренных сообщений и автоматическим распознаванием аварии, и после которой смартфон вызовет помощь. .