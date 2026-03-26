Представлен смартфон iQOO Z11 с АКБ на 9020 мАч

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z11, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 9020 мАч. Новинку также оснастили 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500 и фирменным движком для оптимизации, благодаря чему смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu 2,6 млн, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по военным стандартам, инфракрасным портом и модулем NFC. Цена базовой версии с 8/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 290 долларов.

