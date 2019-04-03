Представлен смартфон среднего класса Nokia X71 с 48 МП тройной камерой

HMD Global представила устройство под брендом Nokia с 48-мегапиксельной камерой и отверстием в дисплеем. Новая Nokia X71 построена на базе процессора Snapdragon 660 под управлением Android 9 Pie, который сопровождается 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ расширяемой памяти, аккумулятором на 3500 мАч, разъемом для наушников и системой с тремя камерами сзади с объективами, сертифицированными Zeiss. 6,39 дюймовый ЖК-дисплей имеет соотношением сторон 19,3: 9 и разрешение FHD +.

Это хороший телефон среднего класса от компании, которая хочет конкурировать на уровне чуть ниже ярких флагманов Android от Samsung и Huawei. Цены на Nokia X71 начинаются от $385, а продажи стартуют 30 апреля.