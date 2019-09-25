Представлен смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц экраном

2019-09-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sharp Aquos Zero 2; [33]
Компания Sharp представила смартфон Aquos Zero 2, главной особенностью которого стал дисплей с кадровой частотой 240 Гц. Заметим, что это первый смартфон с подобным дисплеем – ранее выпускались модели только со 120-герцовыми экранами. Учитывая мощную начинку, аппарат явно придется по душе фанатам мобильных игр.

Новинка также характеризуется 6,4-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+, топовым процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, модулем NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и аккумулятором на 3130 мАч. Любопытно, что в качестве предустановленной ОС здесь заявлен Android 10. Отметим размеры смартфона – 158:74:8,8 мм и его массу – всего 143 грамма. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.


Комментарии и отзывы Sharp Aquos Zero 2
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