Представлен смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц экраном

Компания Sharp представила смартфон Aquos Zero 2, главной особенностью которого стал дисплей с кадровой частотой 240 Гц. Заметим, что это первый смартфон с подобным дисплеем – ранее выпускались модели только со 120-герцовыми экранами. Учитывая мощную начинку, аппарат явно придется по душе фанатам мобильных игр.

Новинка также характеризуется 6,4-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+, топовым процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, модулем NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и аккумулятором на 3130 мАч. Любопытно, что в качестве предустановленной ОС здесь заявлен Android 10. Отметим размеры смартфона – 158:74:8,8 мм и его массу – всего 143 грамма. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.