Представлен совершенно новый iPad mini

Компания Apple представила новый iPad mini с увеличенным OLED-дисплеем диагональю 8,5 дюйма. Толщина нового iPad mini составляет 5,4 мм, благодаря чему он стал тоньше и легче предшественника. Рамки вокруг экрана уменьшились на 24%, что позволило увеличить диагональ дисплея с 8,3 до 8,5 дюйма, сохранив компактные размеры устройства. Пиковая яркость панели достигает 1200 нит, а минимальная составляет всего 1 нит. Последняя особенность может сделать использование планшета более комфортным для глаз в условиях слабого освещения. При этом новый iPad mini по-прежнему не поддерживает технологию ProMotion, обеспечивающую повышенную плавность прокрутки. Согласно техническим характеристикам, экран работает с частотой обновления до 60 Гц и поддерживает разрешение до 4K.

Помимо OLED-дисплея, планшет получил обновлённый процессор A20 Pro, способный запускать модели искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это обеспечивает поддержку некоторых новых ИИ-функций Siri, в том числе возможность изменять выразительность и темп речи голосового помощника. Ещё одним нововведением стала акустическая система Acoustic Display. По описанию Apple, она использует специально разработанные низкочастотные динамики, взаимодействующие с дисплеем для воспроизведения более мощных басов и увеличения громкости. Кроме того, между стеклом и алюминиевым корпусом размещены специальные высокочастотные динамики, призванные обеспечить более чистое звучание высоких частот.