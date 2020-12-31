Представлен стильный ПК-корпус Jonsbo BO 100

Компания Jonsbo представила компьютерный корпус BO 100, который прежде всего отличается стильным дизайном с кожаной ручкой. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, графических ускорителей длиной до 207 мм и шириной до 48 мм, одного 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, блока питания типоразмера SFX или SFX-L, процессорным кулером высотой 158 мм, жидкостной системой охлаждения с длиной радиатора до 120 мм и высотой помпы до 70 мм. Также отметим закаленное стекло, выдвигающееся вперед шасси, прикрывающие вентиляционные отверстия фильтры, два порта USB 3.0 Type-A и один USB 3.1 Type-C, а также черную и серебристую расцветки.

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