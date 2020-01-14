Представлен стильный ПК-корпус Raijintek Nyx Pro

Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Nyx Pro, которая выделяется своим ярким дизайном. Новинка может похвастаться панелями из 4-мм закалённого стекла и 2,5-мм стали. Пользователь сможет выбрать из титановой, белой, жёлтой и красной расцветок. Также отметим откидные панели спереди и сверху. Корпус характеризуется возможностью установки материнской платы формата EEB или E-ATX, дискретной видеокарты длиной до 496 мм, двух 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, воздушной СО с тремя 120-мм и двумя 140-мм вентиляторами, жидкостной СО с двумя 360-мм радиаторами, процессорным кулером высотой до 75 мм, четырьмя слотами расширения, гнёздами для наушников и микрофона, а также тремя портами USB 3.0.