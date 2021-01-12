Представлен стильный корпус Abkoncore T750G SYNC

Компания Abkoncore представила корпус для ПК T750G SYNC. Корпус представлен в двух версиях T750G SYNC V1 и T750G SYNC V2. Модели отличаются уникальной передней панелью с светодиодами. На данный момент, о цене и доступности корпусов ничего неизвестно.

Оба корпуса имеют идентичные характеристики, за исключением передней панели. Боковая панель корпусов выполнена из закаленного стекла. Abkoncore T750G SYNC поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора, совместимость кулера для ЦП высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 380 мм.

Панель ввода оснащена двумя портами USB 3.0, двумя USB 2.0 и 3,5 мм аудиоразъемом. Кейс имеет два слота для 2,5-дюймовых накопителя и отсек для жестких дисков под кожухом. Пылевые фильтры предотвращают попадание пыли в корпус.