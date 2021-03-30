Представлен стильный корпус AeroCool Trinity Mini

Компания AeroCool начала продажи нового компактного корпуса Trinity Mini на российском рынке. В России корпус доступен в трёх вариантах, отличающихся комплектацией системы охлаждения и возможностями управления подсветкой.

Корпус выполнен в форм-факторе mini-tower и идеально подходит для сборки современных игровых ПК. Trinity Mini поддерживает установку до 7 вентиляторов или системы водяного охлаждения на передней и задней панелях корпуса. Предустановленные вентиляторы оснащены двойной подсветкой.

AeroCool Trinity Mini обеспечивает поддержку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX форм-фактора. Новинка поддерживает кулеры ЦП высотой 158 мм и видеокарты длиной до 297 мм. На передней панели корпуса есть два разъема USB 3.0.

Передняя панель Trinity Mini выполнена из сетки, что позволяет не только улучшить циркуляцию воздуха, но и порадоваться яркой двойной RGB-подсветке вентиляторов. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, благодаря чему просматриваются все компоненты системы.

Информация о стоимости корпуса отсутствует.

Комментарии и отзывы AeroCool Trinity Mini
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