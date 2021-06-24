Представлен стильный корпус Cooler Master MasterBox Q300L Retro

Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MasterBox Q300L Retro, которая предназначена для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 360 мм, одного 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм и процессорного охладителя высотой до 159 мм.

Также отметим переднюю и верхнюю панели с узором, модульный интерфейсный блок, боковую панель из прозрачного акрила, габариты 387:230:381 мм. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.