Представлен стильный корпус Jonsbo V8

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных ПК моделью V8, ориентированной на системные платы типоразмера mini-ITX. Новинка характеризуется стальным шасси, внешней оболочкой из алюминиево-магниевого сплава, комплектным 200-мм вентилятором спереди, возможностью установить еще два 140 мм или 120 мм вентилятора, графический адаптер длиной до 33 см и шириной более двух слотов, процессорный кулер высотой до 19,5 см, блок питания типоразмера SFX или SFX-L, два 3,5-дюймовых и еще один 2,5-дюймовый накопитель, двумя портами USB 3.2 (Type C и Type A) и разъемом для гарнитуры. Габариты корпуса составляют 249,5:390:260 мм.

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