Представлен телевизор Hisense Mural TV R8K

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Mural TV R8K, которая оценена в 1410 и 1830 долларов за версии с диагональю экрана 65 и 75 дюймов соответственно. Новинка характеризуется разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 93% охватом цветового пространства DCI-P3, матовым покрытие, возможностью отображения художественных картин, корпусом толщиной 3,74 см, десятью динамиками суммарной мощностью 72 Вт, поддержкой технологий Ultra-wide Sound Field Sound Pro и Dolby Atmos, адаптером Wi-Fi, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 3.0 и USB 2.0. Телевизор уже продается в Китае, но о перспективах глобального релиза ничего не сообщалось.

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