Представлен телевизор Hyundai H-LED32R503GT2S с диагональю в 32-дюйма

Компания Hyundai представляет LED-телевизор серии 503 - H-LED32R503GT2S с диагональю экрана в 32 дюйма. Новинка совмещает в себе изысканный дизайн и широкие возможности для развлечений в кругу семьи.

Телевизор H-LED32R503GT2S заключен в традиционный графитовый корпус из высококачественного материала, устойчивого к бытовым потертостям. Благодаря своим усредненным габаритам (735x469x208мм) и классическому внешнему виду устройство идеально подойдет для комнаты средних размеров и впишется в любой интерьер.