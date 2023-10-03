Представлен телевизор Kodak Matrix 4K QLED TV

Компания Kodak пополнила ассортимент телевизоров линейкой Matrix 4K QLED TV, которая включает модели с диагональю 43, 50, 55 65 и 75 дюймов. Новинка также характеризуется QLED-дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, углом обзора 178 градусов, контрастностью 4000:1, частотой обновления 60 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR 10, HLG и MEMC, 40-Вт звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS True Surround, предустановленной операционной системой Google TV, четырехъядерной платформой A53, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.0, разъемом USB, портом Ethernet, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Цена на телевизоры Kodak Matrix 4K QLED TV стартует от 275 долларов.

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